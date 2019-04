BLACKDRAFT auf Tour

Die norddeutsche Band BLACKDRAFT wird die Italiener SECRET RULE bei einigen Terminen ihre bereits hier angekündigten Europatour begleiten. Letzten Dezember hat die Band ihr zweites Album "The Quest" über Mighty Music veröffentlicht. Das Review dazu könnt ihr hier nachlesen.



SECRET RULE + BLACKDRAFT + ASTRAY VALLEY

26.04. Mörlenbach, Live Music Hall

27.04. Leipzig, Hellraiser

28.04. Hamburg, Bambi Galore

29.04. Oberhausen, Kulttempel

30.04. NL-Breda, Sounddog

01.05. F-Paris, Le Club

02.05. B-Bree, Ragnarok Live Club

03.05. B-Ichtegem, B52

Weiter sind die Hamburger dieses Jahr auch noch auf folgenden Festivals zu sehen:



18.05. Gießen, Metal Crash Festival mit J.B.O., D-A-D, Mob Rules u.a.

28.09. Suurhausen bei Emden, Coast Rock Festival.



Hier noch das aktuelle Video zu dem Stück 'Out Of The Open Sea':





