BLACKFINGER: Neue Band von TROUBLE-Sänger Eric Wagner mit Video

Der alte Doom-Kopf Wagner hat mir gefehlt! Aber jetzt geht es wieder los, mit BLACKFINGER und dem Album "When Colors Fade Away" gibt er uns wieder US Doom. Wer das nicht glaubt, kann ja mal in den leicht experimentellen Titelsong reinhören: Youtube.

Hier ist die gesamte Trackliste:

When Colors Fade Away

Can I Get A Witness

All My Sorrow

My Old Soul

Afternow

Crossing The River

Beside Still Water

Waiting For The Sun

Till We Meet Again

Das Album ist am 15. September in den USA auf M Theory Records erschienen, wird aber erst am 6. Oktober in Deutschland veröffentlicht werden.