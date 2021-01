BLACKMORE'S NIGHT - 'Four Winds'

Es gibt mit 'Four Winds' eine zweite Single-Veröffentlichung vom neuen Album "Nature's Light", das am 21. März 2021 über earMUSIC veröffentlicht wird. Es ist übrigens das erste Album nach sechs Jahren und das elfte insgesamt, auf dem Ritchie Blackmore und Candice Night zusammen mit ihrer Minstrel-Band zeigen, dass sie während der längeren Pause nichts verlernt haben.

"Nature's Light" FOUR WINDS" ist in verschiedenen Formaten erhältlich:

- Limitiertes 2CD Mediabook (inklusive Bonus-CD mit neun sorgfältig ausgewählten musikalischen Highlights aus BLACKMORE'S NIGHTs Backkatalog)

- CD Digipak

- Limitierte 1LP Gatefold Edition (gelbes Vinyl)

- 1LP Gatefold Edition (schwarzes Vinyl)

- Digital



"Nature's Light" Trackliste:



01. Once Upon December

02. Four Winds

03. Feather In the Wind

04. Darker Shade of Black (Instrumental)

05. The Twisted Oak

06. Nature's Light

07. Der Letzte Musketier (Instrumental)

08. Wish You Were Here

09. Going To The Faire

10. Second Element











https://www.youtube.com/watch?v=MiZvjMaTz1k&feature=youtu.be



Photocredit: Original photo by Michael Keel