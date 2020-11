Für alle diejenigen, die sich schon ein bisschen in Weihnachtsstimung versetzen wollen, gibt es aus der EP "Here We Come A-Caroling" von BLACKMORE'S NIGHT zwei Lyrikvideos: 'Here We Come A-Caroling' und 'It Came Upon A Midnight Clear'.



Die EP selbst erscheint über earMUSIC am 4. Dezember 2020 als streng limitierte, farbige 10" Vinyl Single, als streng limitierte CD Digipak Edition sowie digital.



BLACKMORE'S NIGHT "Here We Come A-Caroling"



1. Here We Come A-Caroling (Vinyl Side A)

2. It Came Upon A Midnight Clear (Vinyl Side A)

3. O Little Town Of Bethlehem (Vinyl Side B)

4. Silent Night (Vinyl Side B)









https://www.youtube.com/watch?v=8xJJWJvteFo&feature=youtu.be









https://www.youtube.com/watch?v=Jg_jp7bQ5cY&feature=youtu.be

