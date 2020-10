BLACKMORE'S NIGHT unterschreibt bei earMUSIC

Das neue und mittlerweile elfte Studioalbum "Nature's Light" wird im Frühjahr 2021 über earMUSIC erscheinen. Später im Jahr soll es eine Neuveröffentlichung des gesamten Backkataloges geben.



Um die Wartezeit auf "Nature's Light" zu verkürzen, erscheint noch diesen Winter die Weihnachts-EP "Here We Come A-Caroling". Vier brandneue, festliche Folksongs werden viel Weihnachtsstimmung ins heimische Wohnzimmer zaubern.

Die Die EP erscheint am 4. Dezember 2020 als streng limitierte, farbige 10" Vinyl Single, als streng limitierte CD Digipak Edition sowie digital.

BLACKMORE'S NIGHT "Here We Come A-Caroling"

1. Here We Come A-Caroling (Vinyl Side A)

2. It Came Upon A Midnight Clear (Vinyl Side A)

3. O Little Town Of Bethlehem (Vinyl Side B)

4. Silent Night (Vinyl Side B)

