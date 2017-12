BLACK CASTLE FESTIVAL 2018: Musik und Mittelalter-Markt

Gegen Ende der Festivalsaison wird es in Mannheim nochmal laut, wenn am 31. August und 1. September auf dem Maimarktgelände und im Club das Black Castle Festival mit Mittelaltermarkt steigen wird. Diese Bands werden dabei sein: MYSTIGMA, DYNASTIE, OXIC INC, MODEL KAOS, NOX INTERNA, OST+FRONT, SCHWARZER ENGEL, STILL PATIENT?, SCHLAGWETTER, THE PUSSYBATS, INTENT:OUTTAKE, EIGENSINN, VOODOMA, SCHATTENMANN, HEIMATAERDE, LORD OF THE LOST, STAHLMANN. Tickets gibt es im Moki Events Shop.

