BLACK KNIGHT mit aktuellem Video

Die Holländer BLACK KNIGHT haben ein neues Video zu "Road To Victory" veröffentlicht. Der Song ist auf dem neuen gleichnamigen Album enthalten, welches am 26. Juni 2020 auf CD über PURE STEEL RECORDS veröffentlicht wird. Das Album wurde übrigens von Jacob Hansen in den Hansen Studios (Dänemark) gemastert. YouTube.





