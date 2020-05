DARK BLUE INC. - zeigen neues Video

DARKBLUE INC., die Band um den BONFIRE-Gitarristen Frank Pané, konnte im vergangenen Jahr nicht nur das Debütalbum "Linked To Life" veröffentlichen, sondern auch eine erste Tournee absolvieren.



Bei dieser Tour wurde der Song 'Time Will Never Wait' als Video aufgenommen und auf Youtube veröffentlicht.



Zudem kündigte die Band eine START NEXT Kampagne an, die eine Vinyl-Auflage des Albums ermöglichen soll. Weitere Informationen dazu folgen laut dem Label EL PUERTO RECORDS in Kürze.



DARK BLUE INC.:



Göran Edman (Ex-Malmsteen) lead vocals



Frank Pané (Bonfire, Sainted Sinners, Ian Paice) lead guitar



Andrea Vergori (Wheels of fire) keyboards, rhythm guitar



Lydia Pané (Hells Belles, AXEperience) background & lead vocals



Harry Reischmann (Gregorian, Sarah Brightman) drums



Hal Patino (Ex-King Diamond, Ex-Pretty Maids) bass