BLACK LUNG auf Tour

Die US-Rocker von BLACK LUNG stehen kurz vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Ancients", das am 22.03.2019 erscheint. Ein Trailer zu dem Song 'Gone' gibt eine kurze Kostprobe, was auf der Scheibe zu erwarten sein wird. Wer's mag, kann dann die folgenden Tour-Termine ins Visier nehmen:

27.03.2019 – DE – Hamburg, Logo

28.03.2019 – DE – Kiel, Schaubude

29.03.2019 – DE – Berlin, Supamolly

30.03.2019 – DE – Münster, Alterna Sounds Festival

02.04.2019 – DE – München, Backstage

03.04.2019 – CH – Winterthur, Albani

04.04.2019 – AT – Innsbuck, P.M.K

05.04.2019 – AT – Ebensee, Kino Ebensee

06.04.2019 – DE – Ulm, Kradhalle

08.04.2019 – DE – Tübingen, Münzgasse

09.04.2019 – DE – Köln, Sonic Ballroom

10.04.2019 – DE – Trier, Lucky’s Luke

11.04.2019 – NL – Vlaardingen, De Kroepoekfabriek

13.04.2019 – DE – Karlsruhe, Alte Hackerei

16.04.2019 – DE – Dresden, Ostpol

17.04.2019 – DE – Nürnberg, Z-Bau

18.04.2019 – DE – Darmstadt, Centralstation

19.04.2019 – DE – Ilmenau, Baracke

20.04.2019 – DE – Lübeck, Treibsand

