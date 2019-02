PENDULUM OF FORTUNE: Audio-Video veröffentlicht

Die Band um die beiden Gründungsväter Bodo Schopf am Schlagzeug (Ex THE MICHAEL SCHENKER GROUP, Ex THE SWEET) und Ausnahme-Sänger David Readman (PINK CREAM 69, Ex VOODOO CIRCLE, Ex ALMANAC), veröffentlicht ihr neues Album "Return To Eden" via El Puerto Records am 08. März. In Form des rockigen Audio-Videos 'We Stand For Rock'N'Roll', gibt es nun die Möglichkeit, sich einen ersten Höreindruck daraus zu verschaffen. Youtube.

Quelle: El Puerto Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: pendulum of fortune return to eden we stand for rocknroll el puerto records