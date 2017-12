Die Schweden liefern ihren zweiten Longplayer über Radicalis Records am 9. März aus. Die erste Single wird 'Gun For You' heißen und danach geht es auf Tournee. Hier sind die Termine:

10.04.2018 – Berlin, Privatclub

11.04.2018 – Nürnberg, Stereo

12.04.2018 – Dresden, Ostpol

14.04.2018 – München, Zehner

15.04.2018 – CH-Bern, Rössli Bar

17.04.2018 – Köln, Blue Shell

18.04.2018 – Stuttgart, Goldmarks

19.04.2018 – Hannover, Mephisto

20.04.2018 – Hamburg, Molotow Sky Bar

Quelle: Radicalis Redakteur: Frank Jaeger Tags: black river delta vol ii