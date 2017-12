EMMURE beim Full Force

Das "With Full Force" konnte die amerikanischen Deathcore-Bulldozer EMMURE für deren einzige Festivalshow 2018 gewinnen. "Wir freuen uns auf eine ordentliche Tracht Prügel!" lassen die Festivalmacher verlauten. Das 25. Jubiläum des WFF steigt vom 14. bis 16. Juni 2018 in Ferropolis, der "Stadt aus Eisen".



Weiter Infos und Tickets gibt es auf der Festivalhomepage.



Das bisherige Billing:

8 KIDS • ABBATH • APOCALYPTICA • ASKING ALEXANDRIA • BEING AS AN OCEAN • BODY COUNT FEAT. ICE-T • BOOZE & GLORY • BULLET FOR MY VALENTINE • CALIBAN • DAGOBA • DRITTE WAHL • EMMURE • EMPLOYED TO SERVE • ENTOBED A.D. • FOR I AM KING • GOD DETHRONED • JUDAS PRIEST • KANZLER & SÖHNE • LIONHEART • KATAKLYSM • KNOCKED LOOSE • LIONHEART • MADBALL • MANOS • MARDUK • MEGAHERZ • MISS MAY I • OCEANS ATE ALASKA • PERKELE • POWERFLO • PRO-PAIN • PSYCHOSTICK • STICK TO YOUR GUNS • STRAY FROM THE PATH • THE HIRSCH EFFEKT • THY ART IS MURDER • TOXPACK • UNLEASHED • ZE GRAN ZEFT





Quelle: With Full Force Redakteur: Carsten Praeg Tags: with full force ferropolis emmure