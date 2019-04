BLACK SHEETS OF RAIN - Doom & Dirge im ATOMKRAFT-Umfeld

Ein neues Projekt im Spannungsfeld zwischen klassischem Heavy Metal, Grusel-Doom und hinterhältiger Dunkelheit verspricht BLACK SHEETS OF RAIN zu werden, das von Gitarrist und Sänger Rich Davenport (ex-ATOMKRAFT, SEE RED), Drummer Dave Nuttall (ex-TOY DOLLS) und Bassist Matt Lambourne (ex-SOLOMON GROVE) aus der Taufe gehoben wurde.

Ein erstes Lyrikvideo über den Sensenmann-Song 'No Rest' ist bereits auf YouTube zu bestaunen, und als Gastsänger für einige finstere Zeilen Text konnte Rich Davenport seinen ehemaligen ATOMKRAFT-Bandkollegen Tony "Demolition Man" Dolan (VENOM INC.) gewinnen. Der Song kann sich hören lassen und so sind wir gespannt auf die Ende April anstehende Debüt-EP "In The Eye Of The Storm".



Die auf 500 Stück limitierte MCD könnt ihr direkt bei der Band bereits vorbestellen oder als Download buchen:

https://www.blacksheetsofrain.com/shop

Quelle: Tony Dolan via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: black sheets of rain rich davenport dave nuttall matt lambourne tony dolan venom venom inc atomkraft