HOLLYWOOD VAMPIRES - Songpremiere zur Geisterstunde

Wer heute um Mitternacht noch wach war, konnte sich die Audio-Premiere des brandneuen Songs 'Who's Laughing Now' der HOLLYWOOD VAMPIRES direkt live bei Youtube anschauen. Wer mag, kann natürlich auch jetzt noch ein Ohr riskieren:



https://www.youtube.com/watch?v=vlwWP3uawHk&feature=youtu.be



Das neue Album der umtriebigen Herren Joe Perry, Alice Cooper, Johnny Depp und Tommy Henriksen trägt den Titel "Rise" und wird am 21.Juni 2019 auf CD, Doppel-Vinyl und digital über ear-music erscheinen.



Als kleiner "Appetizer" hier schon einmal die Trackliste:





1. I Want My Now

2. Good People Are Hard To Find

3. Who's Laughing Now

4. How The Glass Fell

5. The Boogieman Surprise

6. Welcome To Bushwackers (feat. Jeff Beck & John Waters)

7. The Wrong Bandage

8. You Can’t Put Your Arms Around A Memory

9. Git From Round Me

10. Heroes

11. A Pitiful Beauty

12. New Threat

13. Mr. Spider

14. We Gotta Rise

15. People Who Died

16. Congratulations

