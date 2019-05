BLACK STAR RIDERS mit erstem Video zum neuen Album

Album und Song heißen "Another State Of Grace": Youtube.

Klingt schon drastisch nach THIN LIZZY, ber das will man ja eigentlich nicht kritisieren. Sänger Ricky Warwick kommentiert: "Wir wollten ein Video, das direkt, ehrlich und kompromisslos ist, um die Kraft und die wahre Bedeutung hinter dem Song widerzuspiegeln!"

Und zu dem Album: "Das ist wahrscheinlich das Album, bei dem ich im Studio am meisten Spaß bei den Aufnahmen hatte. Die Atmosphäre und die Leidenschaft, die die Jungs da reingebracht haben, sind unglaublich. Unser hymnischstes und gefühlvollstes Album bisher. Ich bin stolz und freue mich schon sehr darauf, dass die Leute 'Another State Of Grace' hören!"

Vorbestellungen für das vierte Album der Band nimmt der Nuclear Blast Shop entgegen.

