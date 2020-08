BLACK STONE CHERRY: Neues Album kommt Ende Oktober, erstes Video online!

Während sich Teile der Weltbevölkerung von der Covid-19-Pandemie in Panik versetzen haben lassen und ihre Zeit fortan lediglich totgeschlagen haben, ein anderer Teil wiederum dubiosen Verschwörungstheorien Glauben schenkte und so tat als ob überhaupt nichts wäre, haben sich die vier Burschen von BLACK STONE CHERRY in ein Studio im Hinterland von Kentucky zurückgezogen um an ihrem siebenten Studioalbum zu werken.

Dieses wird den Titel "The Human Condition" tragen, am 30. Oktober offiziell erscheinen und via Mascot Records/Mascot Label Group auf rotem, transparentem Vinyl, als Limited CD Boxset sowie digital erhältlich sein.

Ohne Auswirkung der Krise blieb aber trotz der Abgeschiedenheit weder das Album, noch die Band selbst. Drummer John-Fred Young lässt uns vorab dazu nämlich folgendes wissen: "Während der Aufnahmesessions spürten wir regelrecht die Angst vor dem Unbekannten – es war eine beängstigende Zeit. Jeder Song auf diesem Album erzählt eine Geschichte über die erlebten Erfahrungen, über unser Glück, unsere Anstrengungen und wie wir uns immer wieder neu anpassen müssen."

"The Human Condition" wurde von der Band selbst produziert und im Monocle Studio von Bassist Jon Lawhon aufgenommen. Die Tracklist liest sich wie folgt:

1. Ringin’ In My Head 2. Again 3. Push Down & Turn 4. When Angels Learn To Fly 5. In Love With The Pain 6. Live This Way 7. The Chain 8. Ride 9. If My Heart Had Wings 10. Don't Bring Me Down 11. Some Stories 12. The Devil In Your Eyes 13. Keep On Keepin’ On

Um den Fans die Wartezeit bis Ende Oktober ein wenig zu verkürzen, hat BLACK STONE CHERRY zu 'Again' vorab schon mal ein Video veröffentlicht: