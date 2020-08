SABATON - Videoclip zu 'The Attack Of The Dead Men'

Pär Sundstöm kommentiert: "In dem Video sieht man, wie wir Gasmasken tragen, während wir 'The Attack Of The Dead Men' im Zuge unserer letzten Europatournee spielen. Damals konnte noch keiner erahnen, dass wir alle wenig später Masken tragen würden, dank des verdammten Virus, der die Welt und unsere geliebte Metal Gemeinde seit Monaten paralysiert. Wir vermissen es, zu spielen und wir vermissen euch... kein Livestream kann jemals das Gefühl ersetzen, vor und inmitten eines Publikums während einer Metal Show zu stehen."



Der Song erzählt die Geschichte der Osowiec Festung und einer Schlacht während des 1. Weltkriegs, in der die Truppen des Deutschen Reichs Chlorgas gegen die russischen Verteidiger einsetzten, die keine Möglichkeit hatten, sich gegen das Gas zu schützen und daher verzweifelt versuchten, sich zu retten, indem sie nasse Tücher um ihre Gesichter wickelten.

Sie hatten keine Chance zu überleben und genau deshalb war ihr Gegenangriff so überraschend und effektiv. In blutige Tücher gehüllt und Blut hustend schlugen sie zurück an und erschufen damit die Legende des Kampfes der Toten Männer.



Beim Anblick der gelbgrünen Schwaden verspürt man direkt ein Kratzen im Hals...

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: sabaton the attack of the dead men video