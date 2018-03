BLACK STONE CHERRY: Neues Video zu 'Bad Habit'

"Family Tree" wird am 20. April erscheinen. Mit 'Bad Habit' gibt es einen weiteren Ausblick auf das Album: Youtube.

Das Album wird folgende Lieder enthalten:

Bad Habit

Burnin’

New Kinda Feelin

Carry Me On Down The Road

My Last Breath

Southern Fried Friday Night

Dancin’ In The Rain (featuring Warren Haynes)

Ain’t Nobody

James Brown

You Got The Blues

I Need A Woman

Get Me Over You

Family Tree

Es gab bereits ein weiteres Video aus dem Album mit dem Titel 'Burnin'': Youtube.