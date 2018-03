STRYPER bringt

Ab dem 20. April schicken die Bibelschwinger eine neue Scheibe in die Umlaufbahn. "God Damn Evil", der Nachfolger zu dem starken "Hell To Pay", wird folgende Lieder enthalten:

1. Take It To The Cross

2. Sorry

3. Lost

4. God Damn Evil

5. You Don’t Even Know Me

6. The Valley

7. Sea Of Thieves

8. Beautiful

9. Can’t Live Without Your Love

10. Own Up

11. The Devil Doesn’t Live Here

Es gibt auch schon einen ersten Song, nämlich den Opener 'Take It To The Cross', als Video. Das Ding íst für STRYPER-Verhältnisse ungewöhnliche heftig ausgefallen: Youtube.

Mir gefällt es aber gut - und dir?