BLACK STONE CHERRY: Video 'Carry Me On Down The Road' online, Tour im November

Die Rocker aus Kentucky haben kürzlich ein neues Video zum Song 'Carry Me On Down The Road' online gestellt.

Der Track stammt vom überaus erfolgreichen (u.a. konnte das Teil bis auf Platz 6 der UK-Album-Charts hochklettern, war in Deutschland auf Platz 11 und ist in den USA immer noch auf dem 8. Platz der Rock-Album-Charts), aktuellen Studioalbum "Family Tree" und dürfte auch bei den im November anstehenden Gigs zu hören sein.

Gastieren wird BLACK STONE CHERRY mit den Supportbands MONSTER TRUCK und THE CADILLAC THREE an folgenden Orten:

09. 11.2018 Trix, Antwerpen

10. 11. 2018 013, Tilburg

11. 11. 2018 E Werk, Köln

13. 11. 2018 Pumpehuset, Kopenhagen

15. 11. 2018 Pustervik, Göteborg

16. 11. 2018 Vulkan, Oslo

17. 11. 2018 Debaser Strand, Stockholm

19. 11. 2018 Freheit, Hamburg

20. 11. 2018 Lucerna Music, Prag

22. 11. 2018 Huxleys, Berlin

23. 11. 2018 Arena, Wien

24. 11. 2018 Muffathalle, München

26. 11. 2018 Komplex, Zürich

27. 11. 2018 Alcatraz, Mailand

29. 11. 2018 Razzmatazz, Barcelona

30. 11. 2018 Sala But, Madrid

01. 12. 2018 Santana 27, Bilbao

03. 12. 2018 Élysée Montmartre, Paris

06. 12. 2018 Motorpoint Arena, Cardiff

07. 12. 2018 Arena, Newcastle

09. 12. 2018 SECC, Glasgow

10. 12. 2018 Arena, Manchester

11. 12. 2018 Arena, Birmingham

13. 12. 2018 Arena, Leeds

14 .12. 2018 Wembley Arena, London

