THE BUTCHER BABIES: Headliner der Female Metal Voices Tour

Im Herbst startet die "Female Metal Voices Tour 2018". Dabei wird die amerikanische Metal-Band THE BUTCHER BABIES der Headliner sein.



Weiter sind bei der Tour dabei:

KOBRA AND THE LOTUS (CAN)

SKARLETT RIOT (UK)

IGNEA (UKR)

MARTYRIUM (MLT)



Die kanadische Band KOBRA AND THE LOTUS hat bereits in Wacken gespielt und dort steht mit Sängerin Kobra Paige eine sehr klare Stimme im Fokus. SKARLETT RIOT kommt aus England und hat sich dem Indie-Rock verschrieben. Symphonic-Metal gibt es dagegen von IGNEA aus Kiev. Etwas exotisch wird es mit der Black-Metal-Band MARTYRIUM. Sie präsentieren melodischen Black-Metal.



In Deutschland ist das Ganze bei folgenden Terminen zu erleben:



17.10.18 HAMBURG Headcrash

18.10.18 OBERHAUSEN Kulttempel

19.10.18 SIEGBURG Kubana

