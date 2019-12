BLACK SWAN: Debütalbum erscheint im Februar, erstes Video online

Feinschmecker werden bei BLACK SWAN allein auf Grund der Besetzungsliste ohnehin ins Schwärmen geraten, handelt es sich doch um eine Kooperation der Herren Robin McAuley, Reb Beach, Jeff Pilson und Matt Starr.

Wenn jedoch der Titeltrack, der als erstes Video aus dem am 14. Februar 2020 veröffentlichten Debütalbum "Shake The World" online gestellt wurde, tatsächlich ein Indikator dafür ist, was wir vom Erstlingswerk dieser Formation erwarten dürfen, ist definitiv kollektiver Freudentaumel bei den Hard Rock-Traditionalisten angesagt: