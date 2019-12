WE SELL THE DEAD: zweite Single des kommenden Albums veröffentlicht

Um die Vorfreude auf das zweite WE SELL THE DEAD-Langeisen "Black Sleep", das am 21.02.2020 in die Umlaufbahn katapultiert wird, zu intensivieren, macht die Truppe rund um IN FLAMES/ENGEL-Gitarrist Niclas Engelin und den aktuellen SPIRITUAL BEGGARS-Sänger Apollo Papathanasio den Titeltrack als zweite Single bzw. als zweites Video vorstellig:

