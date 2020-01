BLACK SWAN: Neues Audio-Video der Supergruppe online

Das Projekt BLACK SWAN wurde von Sänger Robin McAuley (MCAULEY SCHENKER GROUP), Gitarrist Reb Beach (WINGER, WHITESNAKE), Bassist Jeff Pilson (FOREIGNER, THE END MACHINE, ex-DOKKEN) und Drummer Matt Starr (ACE FREHLEY, MR. BIG) aus der Taufe gehoben. Am 14. Februar veröffentlicht die Truppe über Frontiers Records ihr Debütalbum "Shake The World" von welchem der Song 'Big Disaster' als zweite Songauskopplung nun zu hören ist. YouTube.





Quelle: Frontiers Music Redakteur: Mahoni Ledl Tags: black swan shake the world big disaster