KATATONIA: Wunschkonzert zum Prognosis Festival 2020

Die schwedischen Dark- und Progressive-Metaller von KATATONIA werden auf dem diesjährigen PROGNOSIS-Festival spielen. Die Band wird beim Festival ein "By Request"-Set spielen, über das die Fans im Vorfeld abstimmen können. Über die Voting-Page kann für den jeweiligen Lieblingssong abgestimmt werden. Mit etwas Glück ist er dann bei der Headliner-Show in Eindhoven im Set.



Das Festival findet am 20. und 21.03.2020 im Effenaar Komplex von Eindhoven statt.



Gitarrist Anders 'Blakkheim' Nyström kommentiert: "Wir freuen uns darauf, im Frühling beim Prognosis Festival in Eindhoven spielen zu können und haben uns etwas ganz Spezielles für das Event ausgedacht: Ein "By Request"-Set. Also schaut bei dem Link vorbei, wählt eure 10 Lieblingssong aus und betet, dass andere denselben guten Musikgeschmack haben wie ihr!"

