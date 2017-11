BLACK TAPE LION eröffnet für EUROPE in München

Die schwedischen Rocker werden am Dienstag, den 28.11. ab 20:00 Uhr im Backstage in München spielen, um ihr großartiges neues Album "Walk The Earth" auch live zu präsentieren, als eines von nur zwei Konzerten ihrer aktuellen Rundreise. Dabei wird die Regensburger Band BLACK TAPE LION die Ehre haben, das Publikum warm zu rocken. Tut den Jungs den Gefallen und seid pünktlich! Karten gibt es noch auf der Webseite des Backstage und an der Abendkasse, aber da ich nicht weiß, wie viele, wäre es sicher gut, vorher anzurufen oder eben gleich eine Karte im Ticketshop zu erwerben.

Am 3. Dezember gastiert EUROPE übrigens in Hamburg in den Docks, Die Vorband ist bislang nicht angekündigt worden.