METAL FRENZY: Erste Bands für 2018 bestätigt!

Das METAL FRENZY OPEN AIR hat am letzten Wochenende die ersten Bands für die fünfte Auflage des Festivals bekanntgegeben. In der Zeit vom 28. bis 30.06.2018 werden folgende Bands die Bühne in Gardelegen erobern:

DESERTED FEAR

MILKING THE GOATMACHINE

MINAS MORGUL

OBSCURITY

EÏS

DYSTOPOLIS

Der Vorverkauf läuft bereits. Das reguläre 3-Tage-Ticket ist für 66,66 EUR unter https://shop.metal-frenzy.de erhältlich.