BLACK VULPINE: Videokurzfilmkunst

Nachdem das Dortmunder Quartett mit dem Video zur Single 'Limbus' ein eher klassisches Rockmusikvideo abgeliefert hat, existiert seit kurzem zum Stück 'Minotaur' ein Kurzfilm, der zum Gewinner des Award for Best Music Video at the European Cinematography Awards in Amsterdam, Edition Februar 2019 - gekürt wurde. Glückwunsch und sehr Verdient! Entworfen, konzipiert und abgedreht hat das Ganze die Dortmunder Filmerschafferin Natalie Plaskura. 'Minotaur' ist zudem auf dem zweiten Album von BLACK VULPINE namens "Veil Nebula" zu finden, das Anfang März über Moment Of Collapse Records erschienen ist.

Quelle: BLACK VULPINE Facebookseite Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: black vulpine doom stoner sludge dortmund neues album märz 2019 moment of collapse records