ATHANASIA: Neues Trio mit wilder Vergangenheit

Diese Band hat vor einer Woche das Debüt "The Order Of The Silver Compass" herausgebracht. ATHANASIA setzt sich zusammen aus ehemaligen Mitgliedern von FIVE FINGER DEATH PUNCH, den MURDERDOLLS und WEDNESDAY 13. Und daher überrascht die stilistische Ausrichtung schon etwas.

Foto: (c) Pressefreigabe Gordeon Music