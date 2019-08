BLAME ZEUS: Nächstes Album im November

Die portugiesische Prog-Metal-Band BLAME ZEUS kündigt für den 8. November ihr drittes Album "Seethe" an. Hier ist die Trackliste:



1. How To Successfully Implode (4:51)

2. Déjà Vu (4:50)

3. Down To Our Bones (5:26)

4. White (4:41)

5. Bloodstained Hands (5:46)

6. The Obsession Lullaby (3:11)

7. Into The Womb (4:32)

8. No (4:29)

9. The Warden (5:27)

10. The Crown And The Gun (4:23)

