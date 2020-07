Die russische Heavy-Metal-Band BLAZING RUST veröffentlichte mit 'Let It Slide' eine neue Audio-Single über THE ORCHARD vom kommenden Album "Line Of Danger". Der Vorverkauf hierfür ist bereits gestartet. Hier könnt ihr euch den Titel über "The Orchard" anhören.

Quelle: Pure Steel Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: blazing rust let it slide line of danger