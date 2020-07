BOOTBLACKS: Neues Album

Die aus Brooklyn stammende Post-Punk-Band BOOTBLACKS wird am 09.10.2020 ihr neues Album "Thin Skies" via Artoffact veröffentlichen. Für das neue Album gibt es einen Werbeteaser in typisch amerikanischer Manier. Besser ist da das Video zum Song 'Traveling Light' auf der Bandcamp-Seite. Dort kann das Werk bereits bestellt werden. Zudem ist die Single 'The Jealous Star' erschienen.



Die Tracklist liest sich so:

1. Traveling Light

2. The Jealous Star

3. Thin Skies

4. Hidden Things

5. Parallel

6. Nostalgia Void

7. Brouhaha

8. New Lines

9. Inextinguishable

