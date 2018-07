BLEEDING GODS trennt sich von Gea Mulder (Bass)

Erst kürzlich absolvierte die Black/Death-Metal-Band BLEEDING GODS erfolgreich eine Tournee mit BELPHEGOR, doch leider muss die Truppe die Trennung von Bassistin Gea Mulder bekannt geben. Diese wird nur noch auf der kommenden Show bei den Metaldays dabei sein.

Das Statement dazu:

" Mit gemischten Emotionen muss ich euch mitteilen, dass ich mich nach unserer Metaldays Show am 22. Juli von BLEEDING GODS verabschieden werde. Wie nicht viele Leute wissen, habe ich mit einem Burnout zu kämpfen. Die Entscheidung, BLEEDING GODS aufzugeben, war verdammt schwierig, aber ich weiß, dass es für alle das Beste ist. Ich muss vorwärts schauen und das tut die Band ebenso. Meine Jahre mit BLEEDING GODS waren eine wilde Reise voller toller Erinnerungen. Ich weiß die Chancen, die uns gegeben wurden zu schätzen: Die Möglichkeit, bei Nuclear Blast ein Album zu veröffentlichen und in Russland, Japan und Europa zu spielen und unsere letzten Shows mit Belphegor und Melechesh natürlich - es war absolut fantastisch. Ich wünsche meinen 'Brüdern' alles Glück und Erfolg in der Welt und hoffe, sie bald wieder unterwegs zu sehen. Ich plane weiterhin Musik zu schreiben und arbeite auch für andere Musiker mit meiner Firma Guitart. Ich möchte meinen Fans, meinen Freunden und meiner Familie, unserer Crew, Nuclear Blast, den Bands, mit denen wir gespielt haben, und allen, die uns rund um den Globus unterstützten, ein besonderes Dankeschön senden. Wir sehen uns bald wieder. Alles Liebe, Gea."

Wer die Nachfolge am Bass antreten wird, soll in Kürze bekannt gegeben werden.