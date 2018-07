GRAVE DIGGER mit Lyric-Video zu 'Fear Of The Living Death'

GRAVE DIGGER gewährt ihren getreuen Anhängern in Form des Lyric-Videos 'Fear Of The Living Death' einen ersten, äußerst verheißungsvollen Höreindruck ihres am 14. September über Napalm Records erscheinenden "The Living Death" Albums.





Folgende Songs finden sich auf besagtem Album wieder:

1. Fear Of The Living Dead

2. Blade Of The Immortal

3. When Death Passes By

4. Shadow Of The Warrior

5. The Power Of Metal

6. Hymn Of The Damned

7. What War Left Behind

8. Fist In Your Face

9. Insane Pain

10. Zombie Dance

11. Glory Or Grave (Bonustrack)