BLIND CROSS Releaseinfo

Pure Steel wird am 5. Juli "Merciless Time" von BLIND CROSS veröffentlichen. Die Band besteht aus Juan Ricardo, den man von WRETCH und SUNLESS SKY kennt und Gtarrist Rocco Stellmacher von GORGON'S EYES und ehemals MIND ODYSSEY, der auch als Komponist und Produzent in Erscheinung tritt. Vervollständigt wird BLIND CROSS durch Andy Korte und Matias Hörold von DOUBLE ACTION. Hier ist die Trackliste:

1. The Hammer And The Nail

2. Doublecross

3. Blind Nation

4. Her Invisible Friend

5. Rise Or Fall

6. Bioluminosity

7. The Leviathan

8. Tear It Down

9. Infrared

10. Martial Law

11. The Yetis Call

12. Sledgehammer

Zu hören gibt es noch nichts, aber ich bin sicher, das wird bald folgen.