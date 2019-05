CHARLES IN THE KITCHEN macht's digital und auf Cassette

Okay, aber langsam wird es albern, oder? Vinyl lasse ich mir noch gefallen, aber die Musikcassette war schon zu ihrer Hochzeit ein Ärgernis. Heutzutage etwas nur digital zu releasen, kann ich nachvollziehen, aber CHARLES IN THE KITCHEN bringt die EP "The Fifth Mechanism" zusätzlich auf Cassette. Na ja, vielleicht sind die Musiker ja einfach zu jung, um sich über Bandsalat und leiernde Cassetten geärgert zu haben. Vielleicht graben sie ja als nächstes Schellackplatten aus. In jedem Fall hat die Band 22 Minuten eigener Musik auf genommen, von der wir das Lied 'The Boy & The Girl' antesten können: Youtube.

Wer die EP haben möchte, rockt mal rüber auf die Bandcamp-Seite.