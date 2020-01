Tolle Neuigkeiten aus dem Hause Pure Steel Records denn am 28. Februar wird von BLIND CROSS deren Album "Merciless Time" (Originalrelease CD: 05. Juli 2019) erstmalig auf VINYL veröffentlicht. Der Vorverkauf dafür beginnt bereits am 14. Februar 2020. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren und Insert auf Vinyl erscheinen.



Aus dem Pure Steel Info:

"Juan Ricardo dürfte vielen treuen Pure Steel Followern bereits durch seine beiden Bands SUNLESS SKY und WRETCH ein Begriff sein. Nun erscheint mit BLIND CROSS sein drittes Projekt. Gitarrist ist niemand Geringeres als Rocco Stellmacher (GORGONS EYES, Ex-MIND ODYSSEY), der "Merciless Time" komponiert und produziert hat. Mit von der Partie sind außerdem Andy Korte und Matias Hörold (beide DOUBLE ACTION). Kräftiger Heavy Metal mit fetten, eingängigen Melodien und einer dezenten Hard Rock-Schlagseite kann das Quartett auf seine Habenseite verbuchen. Die einzigartige, markante Stimme von Juan thront wie ein Meisterwerk über den einfachen, aber effektiven Riffs, welche hin und wieder an selige, frühe Accept-Zeiten erinnern."



TRACKLISTE:

Seite A

1. The Hammer And The Nail

2. Double-Crossed

3. Blind Nation

4. Her Invisible Friend

5. Rise Or Fall

6. Infrared

Seite B

7. Bioluminosity

8. The Leviathan

9. Tear It Down

10. Martial Law

11. The Yetis Call

12. Sledgehammer

Gesamtspielzeit: 50:22 min



Besetzung

Juan Ricardo – Gesang

Rocco Stellmacher – Gitarre

Mathias Hörold – Bass

Andy Korte – Schlagzeug

Quelle: Pure Steel Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: blind cross merciless time pure steel records