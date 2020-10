BLIND GUARDIAN - Live-Track 'Violent Shadows'

Anfang August spielte BLIND GUARDIAN im Rahmen des World-Wide-Wacken-Live-Streams und überraschte dabei insbesonders mit einem brandneuen Stück namens 'Violent Shadows'. Im Herbst 2021 soll das dazu passende neue Studioalbum erscheinen. Heute scjon erscheint 'Violent Shadows' (live) auf allen digitalen Plattformen.

In dem Video sind drei Stücke zu sehen, ab Minute 07:17 ''Violent Shadows':

00:00 Welcome to Dying

07:17 Violent Shadows

11:53 Majesty

https://www.youtube.com/watch?v=oBieoMlzOEg&t=437s