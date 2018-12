BLIND GUARDIAN: Drei Alben in den Charts,

Weiter geht in der Bandhistorie in eigenen Worten mit Teil ein des Interviews über das Album "A Night At The Opera": Youtube.

Die drei Re-Releases sind ja mittlerweile erschienen und sind tatsächlich alle drei in die deutschen Albumcharts eingestiegen und zwar auf die Plätze 52, 77 und 89! Wer hätte das gedacht, wir senden unsere Glückwünsche nach Krefeld!