BLIND GUARDIAN: Lyrikvideo zum neuen Album!

Na? Klingt erstmal ungewohnt, aber das Stück macht sich nach ein paar Durchgängen. Es stammt vom Orchesteralbum "Legacy Of The Dark Lands", das die Band als BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA aufgenommen hat. Ganz sicher spielen hier nicht Band und Orchester aneinander vorbei, wie das so viele Rockbands bereits getan haben, in diesem Werk steckt mehr Hirnschmalz.

Hansi Kürsch: "Die Zeit der vielen Worte findet heute ein Ende. Nach all den von vornherein zum Scheitern verurteilten Erklärungsversuchen, die wir während der letzten Jahre in Bezug auf das Orchesteralbum so von uns gegeben haben, ist es nun endlich soweit: Wir freuen uns, euch heute vorab die erste Single zum neuen Album präsentieren zu dürfen. 'Point Of No Return' vermittelt euch auf perfekte Weise einen ersten kleinen Vorgeschmack davon, was ihr so alles von "Legacy Of The Dark Lands" erwarten könnt. Die Nummer ist intensiv, sehr melodisch und in allen Belangen von epischer Dimension. Eine von zwölf echten Soundtrackhymnen, die allesamt eins gemeinsam haben, jede für sich ist absolut einzigartig und erzählt ihre ganz eigene musikalische Geschichte aus den Dunklen Landen. Das Album wird, wie geplant, am 08. November 2019 das Licht der Welt erblicken. Doch bis dahin können wir euch hoffentlich mit diesem Singletrack und dem dazugehörigen Lyricvideo die Wartezeit ein wenig verkürzen. Viel Spaß dabei. Dies ist erst der Anfang."

Die Krefelder haben ihre Geschichte auf der Welt von Autor Markus Heitz aufgebaut und das ganze Epos werden wir am 8 November hören dürfen, wenn wir uns ein dieser Versionen holen:

- 2CD Digipak

- 2LP Gatefold (verschiedene Farben)

- 3CD Comic book (Album, Instrumental, No Interludes Version)

- 4CD Comic book (Album, Instrumental, No Interludes Version, Audiobook) - AUSVERKAUFT

- 5LP BOX (Album 2LP, Instrumental 2LP, Audiobook LP)

Tja, nix mehr mit der 4CD Comic Book-Version. Die Dreier gibt es aber noch im Nuclear Blast Shop, wo es auch die Vinyl-Single zu 'The Storm' gibt