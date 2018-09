BLIND GUARDIAN: Neuauflagen erhältlich, Hintergrundvideo

Seit 14. September sind die Neuauflagen der ersten vier Alben der Krefelder im Fachhandel und im Nuclear Blast Shop erhältlich. Hansi Kürsch sagt: "Es hat ein bisschen gedauert, aber heute präsentieren wir euch stolz die sensationellen Re-Release unserer ersten vier Alben! Diese Alben sind nicht nur als wunderschöne 2CD-Digipak-, sondern auch als Gatefold-Vinylversionen erhältlich. Da die Vinylausgaben unseres Backkatalogs über die Jahre seltener geworden sind, habt ihr immer wieder den Wunsch nach Neuauflagen geäußert. Jetzt erfüllen wir euch diesen Wunsch. Die CD-Version enthält zwei Discs: Eine mit modern klingenden Remix und die andere mit der jeweiligen Originalversion - und sie klingen beide großartig. Im Vergleich zum Originalmix haben wir viel mehr Aufwand in den Remix gesteckt, weshalb dieser auch auf für das Vinyl verwendet worden ist. Die Songs klingen frischer, voller und einfach viel spannender, zollen den Originalaufnahmen aber trotzdem Tribut. 100% BLIND GUARDIAN in neuem Gewand - was will man mehr? Wir haben jetzt schon viel erreicht, aber bald geht es mit den nächsten drei BLIND GUARDIAN-Klassikern weiter. Dieselbe Band, dieselbe Besetzung. Genießt es und bleibt dran."

Jetzt gibt es ein Video, in dem die Jungs über ihre Anfangstage sprechen: Youtube.