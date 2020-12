BLIND GUARDIAN mit Live-Video

Die Krefelder haben gerade die Jubiläums-Edition ihres großartigen Albums "Imaginations From The Other Side" veröffentlicht. Um uns alle darauf auferksam zu machen, gibt es jetzt ein Live-Video zu dem Lied 'Another Holy War':

Sänger Hansi Kürsch sagt: "Ein Meilenstein, wenn nicht der Meilenstein, unserer Karriere feiert 25-jähriges. Was liegt da näher als dem Album auf solch bombastische Art und Weise Tribut zu zollen. Freut Euch darauf, erstmalig das gesamte Album am Stück live zu erleben. Die 2016 in Oberhausen aufgenommene Show erweckt die Songs zu neuem Leben und präsentiert eine von vielen Facetten dieses unglaublichen Werks. Das Album hat in all seinen Formen auch im Jahr 2020 nichts von seinem ursprünglichen Reiz eingebüßt. Überzeugt Euch selbst.

Es gibt Songs, die ein Album tragen und dann gibt es andere, die man durchaus als Platzfüller verstehen kann. Zumindest ist das bei anderen Bands so. Sagt man. Ausnahmen bestätigen die Regel, BLIND GUARDIAN sind eine solche und "Imaginations From The Other Side" ist unser ultimativer Beweis dafür: No fillers, only killers. Deshalb ist das, was ich über 'Another Holy War' sagen kann, deckungsgleich zu dem, was ich über jeden anderen Titel des Albums zu sagen hätte. Die Nummer ist der absolute Hammer. Basta.

Das Witzige ist, dass ein jedes Bandmitglied damals bei den Aufnahmen zu "Imaginations..." das Stück in Bezug auf seinen Schwierigkeitsgrad kollektiv unterschätzt hatte. Und zwar kolossal. Wir empfanden 'Another Holy War' als einen eher simplen Song. Eine klassische Fehleinschätzung. Gleichzeitig empfanden wir uns selbst als ziemlich brillant. Auch das eine Fehleinschätzung. Zumindest ansatzweise. Blasen an den Händen, verkrampfte Finger und überstrapazierte Stimmbänder waren der zu zahlende Preis für jugendliche Arroganz. Irgendwie sind wir dann trotzdem noch über die Hürde gestolpert, was man dem Endergebnis, Flemming Rasmussen sei Dank, zum Glück nicht anhört. Ich wiederhole mich, 'Another Holy War' ist der Hammer. Ganz im Ernst, der Song ist nicht nur auf Grund der Geschwindigkeit eine Herausforderung. 25 Jahre später hat sich daran wenig geändert. Man wächst an seinen Aufgaben. Gebt uns noch mal 25 Jahre und wir beherrschen die Nummer perfekt. Versprochen".