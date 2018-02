BLITZKRIEG:

Die alten NWoBHM-Recken werden am 27. April ihr neues Studioalbum über Mighty Music veröffentlichen. Das "Judge Not" betitelte Werk kann bereits im Target-Shop der Band vorbestellt werden. Hier ist die Trackliste:

Heretic

Who Is Blind

Forever Is A Long Time

Reign Of Fire

All Hell Is Breaking Loose

Without You

Loud And Proud

Angels Or Demons

Wide Legged And Headless

Falling Into Darkness

Judge Not Lest You Yourself Be Judged (alternate album version)

Schools Out (Alice Cooper cover, bonus track)

Das Stück 'Reign Of Fire' kann man bereits anhören: Youtube.