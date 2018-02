EVIL HUNTER: Albumdetails und erster Song

Das kommende selbstbetitelte Album wird das Debüt der Band auf Fighter Records sein und am 10. April veröffentlicht werden. Hier ist die Trackliste:

1. Surf the Waves

2. Evil Hunter

3. Heartbeat

4. Hot Leather

5. Hold Me Tight

6. Go

7. By Your Side

8. Open Up Your Eyes

Das Stück 'Surf The Waves' kann schon einmal angehört werden: Youtube.

Quelle: Suspicious Activities PR Redakteur: Frank Jaeger Tags: evil hunter surf the waves