Das britische Label Metal Nation Records hat das Album "Unholy Trinity" der NWoBM-Recken BLITZKRIEG neu aufgelegt. Auf der Neuauflage des 1995er Werkes wird mit 'Nocturnal Vision' auch der Japan-Bonustrack enthalten sein. Hier ist die gesamte Trackliste:

1. Hair Trigger (Pull The Trigger Pt.2)

2. Struck By Lightning

3. Taking Care Of Business

4. Field Of Dreams

5. Take A Look Around

6. After Dark

7. Crazy For You

8. Zip

9. Unholy Trinity

10. Calming The Savage Beast

11. The Wraith

12. Easy Way Out

13. All Hallows Eve

14. Countess Bathory

15. Jealous Love

16. House Of Pleasure

17. Return Of The Zip

18. Nocturnal Vision (Bonus Track)