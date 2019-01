BLOODBOUND: Europatournee mit DYNAZTY im März

Das dürfte eine heiße Sache werden: Das schwedische Doppelpack DYNAZTY und BLOODBOUND macht im späten März die Städte Europas unsicher und geht mit MANIMAL als Support auf "Tour Of The Dragon Empire".

Im Zuge der Neuigkeiten ließen BLOODBOUND auch verlauten, dass ein neues Album bereits in den Startlöchern steht. "Rise Of The Dragon Empire" erscheint am 22. März via AFM Records. Das AFM-Dreiergespann ist im März hier zu erleben:

22.03. Essen Turock

23.03. Prag Nova Chmelnice

24.03. Budapest Dürer Kert 041

25.03. München Backstage

26.03. Mannheim MS Connexion Complex

27.03. Hamburg Indra

28.03. Vosselar Biebob

29.03. Rotterdam Baroek

30.03. Pratteln Z7

31.03. Leipzig Hellraiser