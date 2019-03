Die schwedischen Melodic Metaller gönnen der verzweifelt wartenden Fanhorde (Das Album "Rise Of The Dragon Empire" erscheint am 22.03. 2019) nun endlich ein weiteres Lyric-Video. Das Lied hört auf den schmucken Namen 'The Warlock's Trail und kann auf You Tube genossen werden.

Quelle: AFM-Records Redakteur: Jakob Schnapp Tags: afm bloodbound the warlocks trail rise of the dragon empire