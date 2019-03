Der zweite Gig ihrer letzten Deutschland-Tour, bei der ANTHRAX und ALIEN WEAPONRY als Support dabei sein werden, wird nicht auf dem Messegelände in Balingen, sondern aus logistischen Gründen in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart stattfinden. Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

