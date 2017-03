Am 25. März findet auf dem Atlanta Film Festival die Premiere der BLOODGOOD-Dokumentation "Trenches Of Rock - The Metal Mission Of Bloodgood" statt. Die Blue Ray oder DVD kann man schon vorbestellen (siehe Link unten), sie wird jedoch erst im Laufe des Jahres erscheinen.

BLOODGOOD können über eine ereignisreiche 30-jährige Bandgeschichte zurückblicken. Die Formation aus Seattle mit ihrem herausragenden Sänger und ihrem wohl beliebtestes Album "Detonation" (1987, Platin Status) hat erfolgreiche US- und Europatouren (zu sehen auf der herausragenden, theatralischen "Alive In Amerika"-DVD) hinter sich gebracht und ist eine echte Legende (nicht nur) in der White-Metal-Szene. Unter anderem soll in der Dokumentation das Dilemma dargestellt werden, wie sich diese ausgezeichneten Musiker stets mit Kritikern in der christlichen Szene sowie dem Mainstream auseinandersetzen mussten.

Die Planungen und Aufnahmen für diese Produktion haben bereits im Jahre 2012 begonnen und verantwortlich dafür ist der mit Oscar und Grammy ausgezeichnete Produzent James Moll.

Einen Trailer zur Dokumentation gibt es hier.

