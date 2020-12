BLOODY HAMMERS zeigt ein neues Video

BLOODY HAMMERS präsentiert den neuen Song 'Hands Of The Ripper'. Der Track stammt vom neuen Album "Songs Of Unspeakable Terror", welches am 15.01.2021 via Mapalm Records veröffentlicht wird.



"Songs Of Unspeakable Terror"-Tracklist:

1) A Night To Dismember

2) Hands Of The Ripper

3) Witchfinder General

4) Not Of This Earth

5) The Ones Who Own The Dark

6) Waking The Dead

7) Night Of The Witch

8) We Are The Damned

9) The Brain That Wouldn't Die

10) Lucifer's Light

11) I Spit On Your Corpse

